Квест по истории России прошел в комплексе «Артишок» в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» провели историческую квест-игру «Россия: от севера до юга». Участники разгадали ребусы, ближе познакомились с культурой страны и узнали новые исторические факты.

Мероприятие приурочили ко Дню России. Для детей провели экскурсию по девяти выставкам, где отражены история страны и ее культурные особенности. Участники рассмотрели картины, посвященные сказкам, военной истории и знаменитым деятелям искусства.

В экспозициях ребята ответили на вопросы, с помощью портретов и пейзажей разгадали ребусы и головоломки, а также узнали интересные факты о России.

Отметим, ко Дню России в Химках подготовили насыщенную праздничную программу для всей семьи. Жители и гости округа посетили концерты и фестивали, поучаствовали в мастер-классах, викторинах и спортивных состязаниях.