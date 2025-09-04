Квест по борьбе с кибертерроризмом провели для студентов в Можайске

Для студентов Можайского техникума организовали квест «Подумай о последствиях». В игровой форме ребята учились противостоять терроризму и экстремизму в интернете.

Участников разделили на команды. Они должны были помочь цифровому ассистенту Алисе в борьбе с вирусом, который портит публикации в интернете.

Во время выполнения заданий студентам предстояло пройти несколько станций: кинотеатр, кафе, улицу или студию ток-шоу. Помимо этого, им показали видеоролики с различными случаями экстремистского характера. Ребята узнали об ответственности за правонарушения, связанные с терроризмом и экстремизмом, и о том, как вести себя в экстренных ситуациях.

Под руководством сотрудников Молодежного центра участники мероприятия разработали стратегии действий в заданных обстоятельствах, включая распознавание подозрительных объектов и профилактику экстремизма онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.