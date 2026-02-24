Квест по безопасности дорожного движения прошел в Одинцове

Автоинспекторы вместе с педагогами и отрядом юных инспекторов организовали для школьников познавательную игру «Безопасный маршрут». Дети узнали о скрытых опасностях на дороге и правилах перехода проезжей части.

Взрослые объяснили ребятам, что такое «дорожные ловушки». Это ситуации, которые выглядят безопасными, но на самом деле таят угрозу. Школьникам также напомнили о важности световозвращающих элементов на одежде.

«Когда на улице темно, водитель может не заметить пешехода. А яркие наклейки и значки помогают стать заметнее издалека», — рассказали автоинспекторы.

Игра состояла из нескольких этапов. На станции «Дорожный эрудит» дети отвечали на вопросы по правилам движения. Несмотря на сложность заданий, школьники показали хорошие знания. Самым активным стал этап «Юный велосипедист». Участники объезжали препятствия, не сбивали кегли и выполняли разные фигуры.

В конце каждый ребенок получил полезный подарок — световозвращающие наклейки. Теперь школьники смогут прикрепить их на куртки и рюкзаки, чтобы быть заметнее на дороге.