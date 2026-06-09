Квест на английском языке провели для детей в Воскресенске

Мероприятие провели для воспитанников студии подготовки к школе «Всезнайка» под руководством Екатерины Лазаревой и клубного формирования «Английский язык» под руководством Елены Кижаевой.

Чтобы получить подсказку, ребята путешествовали по маршрутному листу. На каждой станции они выполняли задания по чтению, письму, общению и аудированию на английском языке, демонстрируя знания, полученные за год. Все пять команд успешно справились с задачами и нашли клад.

Квесты на английском — это возможность не только улучшить языковые навыки, но и отличный способ развить креативность и научиться работать в команде. Ребята провели время с пользой: повторили пройденный материал, потренировали произношение и получили массу положительных эмоций.