Квест ко Дню студента проведут в Химках

Ко Дню российского студенчества в Химках готовится масштабная праздничная программа в формате интеллектуально-спортивного квеста «КультЗАЧЕТ». 25 января молодежь города сможет не только весело провести время, но и продемонстрировать глубокие знания о культурно-историческом наследии страны в ходе разнообразных конкурсов.

«Знание истории и культуры — основа гражданской идентичности. Квест „КультЗАЧЕТ“ — отличная возможность для молодежи не только проявить эрудицию, но и глубже почувствовать связь с наследием нашей страны», — подчеркнула идею мероприятия лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная. Программа включает три основных блока: интеллектуальную викторину на знание истории и культуры России, спортивные состязания на ловкость и командный дух, а также творческие музыкальные конкурсы. Победителей в каждом направлении ждут памятные дипломы.

Квест стартует 25 января в 15:00 в популярном городском пространстве — выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого на Ленинском проспекте. Участие бесплатное, присоединиться может любой желающий. Организаторы приглашают студентов и активную молодежь Химок провести праздничный день с пользой, азартом и возможностью завоевать звание самого эрудированного участника.