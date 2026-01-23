Квест ко Дню студента пройдет в Химках 24 января

Необычный квест «Ночь в музее» состоится в выставочном комплексе «Артишок». Гостей приглашают взглянуть на экспозиции в формате загадочного приключения.

Участники будут передвигаться по залам в темноте, освещая путь фонариками. Экспонаты станут частью игровой механики: среди них спрятаны подсказки и зашифрованные послания. Для прохождения заданий понадобятся внимательность, логика и хорошая координация — некоторые этапы потребуют активных действий.

Сюжет построен вокруг мистической истории: с наступлением ночи хранители музея просыпаются и просят помощи. Пропал артефакт, поддерживающий их существование до рассвета, и только участники смогут вернуть его, разгадав серию загадок.

Атмосферу события подчеркнут полумрак и ощущение тайны. Искусствоведы будут сопровождать гостей, делясь интересными фактами и помогая по-новому взглянуть на представленные работы. Финалом станут памятные подарки и призы для тех, кто дойдет до конца маршрута.

Квест пройдет 24 января в 17:00 в выставочном комплексе «Артишок» по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект. Вход свободный, возрастных ограничений нет.