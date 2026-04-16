Квест ко дню рождения Героя Советского Союза провели в школе № 3 в Лобне

В лобненской школе № 3, носящей имя Героя Советского Союза Василия Борисова, 15 апреля прошли мероприятия, посвященные 113-й годовщине со дня рождения летчика. Ребята узнали о его боевом пути, совершившего более 300 вылетов, и послевоенных заслугах.

Для учеников 2-4 и 6-9 классов провели квест. Школьники прошли несколько станций — каждая со своим сюжетом и заданиями. Также в этот день первоклассников посвятили в «юные борисовцы».

«Благодарим классных руководителей наших воспитанников за их поддержку и наставничество. Вы подарили ребятам настоящий праздник», — отметили в администрации школы.

В Лобне уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Для ребят регулярно проводят уроки мужества, организуют встречи с ветеранами боевых действий, а также рассказывают о событиях Великой Отечественной войны.