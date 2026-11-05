Квест ко Дню народного единства прошел в Одинцовском техникуме

Квест включал несколько тематических блоков. Блок «Смутное время: хронология и причины» предложил задания на выстраивание последовательности событий и определение причинно-следственных связей.

Другой — «Герои единства» — был посвящен работе с портретами и биографиями, соотнесению личностей с их вкладом в освобождение Москвы. Блок «Народы России: многообразие и единство» предполагал подбор фактов о традициях, языках и ремеслах народов страны. «Пословицы и народная мудрость» включал толкование выражений, отражающих ценности сплоченности, взаимопомощи и уважения к старшим.

Командный формат позволил студентам учиться договариваться, распределять роли и совместно приходить к решению. Рефлексия в конце квеста показала, что ребята связывают идею единства не только с историей, но и с повседневной жизнью: с поддержкой в группе, уважением к разным мнениям и готовностью помогать друг другу.