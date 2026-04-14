Квест ко Дню космонавтики прошел в Одинцове

Ребята из Молодежного центра Одинцовского округа приняли участие в квесте. Они проверили свои знания о космосе, прошли интеллектуальные испытания и показали отличную физическую подготовку.

Участники квеста отвечали на вопросы о космонавтах, демонстрируя эрудицию и интерес к истории освоения космоса. Затем смогли проверить свои знания о Солнечной системе — им нужно было расположить планеты в правильном порядке. После интеллектуальных заданий команды перешли к практике: выполнили упражнения на координацию и выносливость, показав отличную физическую форму и сплоченность. Участники погрузились в атмосферу космических исследований, решали головоломки, выполняли задания и соревновались друг с другом.

В завершение мероприятия каждый участник получил свой космический памятный подарок.