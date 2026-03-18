Квест-игра «Крымская весна» пройдет в парках Коломны

Парки городского округа Коломна приглашают маленьких и взрослых провести время на свежем воздухе — активно, весело и с пользой. На этой неделе здесь снова запланировано множество интересных активностей, в том числе, пройдет квест-игра «Крымская весна».

Любителей спорта и ценителей здорового образа жизни ждут в понедельник и в среду в озерском «Сосновом бору» на пробежку. Коломенский сквер имени В. А. Зайцева в понедельник приглашает на разминку и тренировку. В парке Мира в Коломне в четверг пройдет общедоступная тренировка по общей физической подготовке, а в субботу — забег на дистанцию пять километров по размеченной трассе.

В среду во всех трех парках запланирована квест-игра «Крымская весна» — в честь 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Программа выходного дня в парках в этот раз необычная и включает в себя экологические викторины и познавательные беседы о том, как правильно и безопасно отдыхать в лесу. После разминки для мозга всех желающих пригласят на подвижные игры. Завершит мероприятия развлекательная программа.