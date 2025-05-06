Квест-игра к 80-летию Победы прошла в Химках

Ученики школы «Наследие» приняли участие в тематической игре «Никто не забыт. Ничто не забыто». Мероприятие приурочили к 80-летию Победы и провели на базе выставочного комплекса «Артишок».

Во время квеста школьники проверили свои знания о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Участники разбились на команды и разгадывали ребусы, спрятанные в экспозициях выставки. Сотрудники музея рассказали детям о значимых и менее известных сражениях того времени, а также о подвиге советских солдат, тружеников тыла и партизан.

«Ребята узнали много нового о героях войны и простых людях, приближавших Победу», — отметили организаторы.

Все участники получили памятные подарки и сладкие призы.

Выставочный комплекс «Артишок» регулярно становится площадкой для культурных мероприятий: здесь проходят мастер-классы, экскурсии, интерактивные игры и семейные занятия.