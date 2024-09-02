Квест и танцевальный флешмоб ко Дню знаний провели в парке Лобни

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

День знаний отметили в центральном парке культуры и отдыха в Лобне. Там провели праздничную программу с танцами, викторинами, мастер-классами и шоу мыльных пузырей.

В обновленном парке Лобни состоялись мероприятия к 1 сентября. Для детей организовали квест «Дорога знаний», танцевальный флешмоб.

Все желающие также могли поучаствовать в интеллектуальных играх, творческих мастер-классах и викторинах. Вечером гостям парка показали спектакль и шоу мыльных пузырей.

Отметим, что реконструкция парка в Лобне прошла летом этого года по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь появились современная безбарьерная входная группа, сцены с трибунами, аттракционы и павильон-кафе.

Кроме того, для жителей построили детскую площадку в эко-стиле, оборудовали зоны для занятий спортом, беговые и велодорожки.

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