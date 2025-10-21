Квест и мастер-класс пройдут в парке «Ривьера» в Можайске в выходные

Жителей и гостей Можайского округа приглашают посетить парк «Ривьера». С 24 по 26 октября там подготовили дневные активности для детей и вечерние развлекательные мероприятия для взрослых.

В пятницу, 24 октября с 19:00 до 20:00 в творческой мастерской в верхней части парка состоится «Вечер виртуальных приключений». Посетители в возрасте от 16 лет смогут познакомиться с разнообразными видеоиграми.

Суббота, 25 октября, начнется со спортивной танцевальной программы «Ритм-зарядка», которая пройдет с 12:00 до 12:25 на центральной площади «Ривьеры». Сразу после этого всех желающих приглашают на анимационную программу «Игры нашего двора». С 12:55 до 13:25 в творческой мастерской проведут интеллектуальное соревнование для детей «Мультвикторина».

В воскресенье, 26 октября, в 15:00 на центральной площади состоится мероприятие «Спортландия» с эстафетами для детей. В 15:30 стартует квест «Дело о краже века» А завершится день мастер-классом «Фантазия творчества», который пройдет в творческой мастерской с 16:05 до 16:35.