Квест и экскурсия для детей пройдут в Одинцове

Интерактивная программа «В поисках послания Саши Пушкина» для школьников и их родителей состоится 25 марта в усадьбе Большие Вяземы. Для участия приглашаются дети старше 12 лет.

Гости побывают в парке усадьбы, во дворце князей Голицыных, на экспозиции Конного двора. Они не только узнают о жизни обитателей Вязем и истории этих мест, но и разгадают тайну зашифрованного послания Саши Пушкина и соберут карту старинной усадьбы.

В программу также войдет познавательная экскурсия, во время которой ребята будут выполнять задания и получат конверты с частью зашифрованного послания. С ними будут общаться ожившие исторические личности, связанные с усадьбой. Среди них — царь Борис Годунов, хозяйка Татьяна Васильевна Голицына и Наталья Петровна Голицына, ставшая прообразом старой графини в повести Пушкина «Пиковая дама».