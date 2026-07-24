Квест «Герои нашего двора» прошел в Подольске

Очередное состязание провели на площадке у дома 14 по улице Академика Доллежаля, собрав юных атлетов, готовых продемонстрировать свои навыки. Организаторами и тренерами мероприятия выступила Ассоциация спортсменов и спортклубов «Кузнечики».

Для ребят были подготовлены три мини-квеста: «Футбольные ворота», «Баскетбольное кольцо» и «Точный удар», которые позволили участникам показать ловкость, меткость и командный дух.

По итогам захватывающих соревнований определили победителей и призеров: первое место занял Захар Батылев; второе досталось Михаилу Шувалову; третье разделили Лев Градинаров и Гарик Геворгян.

Специальной наградой «За волю к победе» была отмечена Екатерина Ногай, которая показала упорство и целеустремленность.

Квесты продолжатся на других дворовых площадках округа в течение всего лета. Всех желающих приглашают принять участие и почувствовать себя настоящими героями своего двора.