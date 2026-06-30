Квест для школьников организовали полицейские в Лобне

В Центральном парке Лобни прошла акция «Один день с полицией России». Сотрудники Отдела Министерства внутренних дел по городскому округу организовали для воспитанников школьных лагерей увлекательное интерактивное мероприятие в формате квеста.

Юные участники попробовали себя в роли следователей и криминалистов: составляли фоторобот, учились определять «преступника» по изображению, искали спрятанные значки с помощью металлоискателей, а найденные сувениры остались у них на память. Кульминацией криминалистической части стало дактилоскопирование, по итогам которого каждый ребенок получил именное удостоверение со своим отпечатком пальца.

Инспекторы дорожно-патрульной службы продемонстрировали устройство патрульного автомобиля, работу сирены, проблесковых маячков и ночного режима жезла. Для детей организовали практику в автогородке: соблюдая правила дорожного движения, ребята выступали в роли пешеходов и водителей, а за активное участие получили световозвращающие браслеты.

Сотрудники патрульно-постовой службы предоставили школьникам возможность примерить бронежилет и защитный шлем, посидеть в служебной машине и воспользоваться громкоговорителем. Особую радость у детей вызвала встреча с кинологом и его напарницей — служебной собакой Багирой. Кинолог подробно рассказал о своей помощнице, их совместной работе и показал оснащение спецтранспорта для перевозки служебных собак.

Главная цель акции — познакомить подрастающее поколение с работой полиции и повысить престиж службы в органах внутренних дел — была достигнута. Многие ребята заинтересовались профессией полицейского и изъявили желание в будущем пополнить ряды сотрудников органов внутренних дел.