Квест для первоклассников прошел в центральной библиотеке в Красногорске

В Центральной библиотеке Красногорска для первоклассников гимназии № 6 прошел увлекательный квест под названием «Книжное царство». Маленькие читатели отправились в захватывающее путешествие по библиотеке, где их ждали интересные открытия и необычные задания.

Во время экскурсии дети узнали много нового о работе библиотеки, о том, как здесь хранятся книги, как они выдаются читателям и как за ними ухаживают. Библиотекари познакомили ребят с правилами поведения в библиотеке и научили, как правильно обращаться с книгами.

Самое захватывающее ждало детей впереди: они на время стали библиотекарями и выполняли различные задания, связанные с книгами. Им предстояло расставить книги по полкам, найти нужную книгу по каталогу и придумать, как привлечь внимание читателей к определенной книге.

В завершение мероприятия дети получили памятные призы и подарки. Такие мероприятия помогают детям полюбить книги и научиться заботиться о них. Они также способствуют развитию у детей интереса к чтению и знаниям.

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