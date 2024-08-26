Квест для детей участников СВО провели в Лобне

Фото: Медиасток.рф

Каждую субботу в городском округе Лобня организуют мероприятия для детей военнослужащих и ребят из многодетных семей. В минувшие выходные в одном из развлекательных центров города прошел квест под названием «Сверхсекретное оружие», в котором приняли участие 30 юных участников.

Согласно сценарию, во время праздника поступает анонимный звонок, и появляется спецагент, чья задача — не дать злодеям испортить веселье. Участникам квеста предстояло выполнить сложные шпионские задания, чтобы спасти торжество. Ребята справились с задачами быстро и ловко, продемонстрировав командный дух и смекалку.

Отметим, что в Лобне уделяют большое внимание участникам специальной военной операции и их семьям. Для детей регулярно проводятся культурные, спортивные и развлекательные активности.

Муниципальный Центр поддержки работает по адресу: улица Мирная, 13, к. 2, где можно получить дополнительную информацию о предстоящих мероприятиях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

Банкир спермы. Дети Дурова — сотня наследников или неприкрытая реклама?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте