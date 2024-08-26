Квест для детей участников СВО провели в Лобне

Каждую субботу в городском округе Лобня организуют мероприятия для детей военнослужащих и ребят из многодетных семей. В минувшие выходные в одном из развлекательных центров города прошел квест под названием «Сверхсекретное оружие», в котором приняли участие 30 юных участников.

Согласно сценарию, во время праздника поступает анонимный звонок, и появляется спецагент, чья задача — не дать злодеям испортить веселье. Участникам квеста предстояло выполнить сложные шпионские задания, чтобы спасти торжество. Ребята справились с задачами быстро и ловко, продемонстрировав командный дух и смекалку.

Отметим, что в Лобне уделяют большое внимание участникам специальной военной операции и их семьям. Для детей регулярно проводятся культурные, спортивные и развлекательные активности.

Муниципальный Центр поддержки работает по адресу: улица Мирная, 13, к. 2, где можно получить дополнительную информацию о предстоящих мероприятиях.

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