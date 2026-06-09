Квартиру жительнице Пушкина отремонтировали после подтопления канализацией

В Пушкине на Третьем Акуловском проезде 9 июня прошла встреча депутата Московской областной Думы Михаила Ждана с жильцами одного из домов. Поводом для встречи стала жалоба на портале «Добродел» от жительницы квартиры на первом этаже, столкнувшейся с регулярным подтоплением жилья канализационными стоками.

Ситуация достигла критической точки, когда нечистоты стали проникать непосредственно в квартиру. Пострадавшей жительнице выполнили компенсационный ремонт.

Михаил Ждан отметил, что корень проблемы кроется в недостаточной культуре обращения с канализационными системами со стороны некоторых жильцов. Муниципальная управляющая компания «ЖЭУ Пушкино» оперативно реагирует на подобные инциденты, добавил он.

«Из канализации вытаскивают подгузники, средства личной гигиены и прочее. Если смывать все это в канализационную систему, засоры становятся ожидаемо регулярным явлением», — сказал Михаил Ждан.

Управляющая компания размещает в подъездах информационные объявления о правилах пользования канализацией, однако проблема продолжает повторяться. Депутат подчеркнул, что лучше не провоцировать проблему, чем потом ее устранять.