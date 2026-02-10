Квартирник пройдет в Луховицкой библиотеке 14 февраля

В стенах Центральной библиотеки Луховиц в субботу, 14 февраля, пройдет квартирник «Скоро весна». Организаторы обещают превратить библиотечное пространство в творческую гостиную, где главным инструментом станет акустическая гитара.

Программа квартирника обещает быть насыщенной. Перед гостями выступят как опытные местные музыканты, так и юные таланты — воспитанники библиотечного гитарного клуба. Зрители услышат легендарные композиции, ставшие золотым фондом русского рока, современные хиты в оригинальной акустической обработке, а также авторские наработки участников клуба.

По словам организаторов, такой формат встреч позволяет стереть границы между исполнителями и слушателями, создавая атмосферу диалога. Мероприятие проходит в рамках реализации государственной программы «Культура Подмосковья», направленной на развитие творческого потенциала жителей региона.

«Мороз за окном еще рисует причудливые узоры, но мы уже готовим своеобразное лекарство от зимней стужи — живое, акустическое, согревающее саму душу. Мы предлагаем не ждать официального потепления по календарю, а задать весне правильный музыкальный темп прямо сейчас. Приглашаем всех луховичан на этот особенный вечер, где гитарные струны станут мостом между разными эпохами и поколениями», — отметила директор учреждения Екатерина Боголепова.

Квартирник начнется 14 февраля в 18:00. Вход свободный для всех желающих.