Квартирник под открытым небом пройдет в Жуковском

В эту субботу, 21 июня, городской парк культуры и отдыха городского округа Жуковский наполнится мелодиями. Музыкальный театр «Альтернатива» приглашает жителей на квартирник под открытым небом.

По словам организаторов, мероприятие развернется на главной сцене парка, создавая атмосферу камерности и близости между исполнителями и зрителями. Начало концерта запланировано на 18:00, вход на музыкальное событие свободный.

«Под открытым небом оживут мелодии, знакомые с детства, песни, которые согревали сердца миллионов людей. Каждая композиция — это маленькая история, рассказанная проникновенным голосом, наполненная чувствами и эмоциями, которые отзываются в душе каждого слушателя. Приглашаем всех желающих окунуться в мир музыки», — сообщили организаторы мероприятия. Вечер состоится в рамках проекта «Лето в Подмосковье».