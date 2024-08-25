Кванториум на базе детского сада № 25 открыли в Орехово-Зуеве

На базе детского сада № 25 на Набережной улице в Орехово-Зуеве открыли развивающую комнату «Кванториум» для особенных детей. Они будут проходить психологическую коррекцию через искусство и творчество.

В детском саду № 25 компенсирующего вида освоили технику рисования на воде — эбру. Ребята пытаются прочувствовать краски и настроение без кисточек и карандашей. Такие занятия стали повседневными для воспитанников дошкольного учреждения, поэтому именно здесь открыли пространство «Кванториум» для детей с особыми потребностями.

«Для каждого ребенка должна быть дана одинаковая стартовая возможность. У нас возникла идея открыть „Кванториум“. Наши дети немножко особенные, поэтому мы решили трансформировать это пространство и использовать его в другом направлении. Хотя у нас есть и дети, которые могут заниматься такими технологиями, как исследовательская деятельность, использовать микроскопы и собирать конструкторы», — сказала заведующая детским садом № 25 компенсирующего вида Ирина Пятнова.

Более 100 детей получили возможность развиваться и обогащать внутренний мир. Опытные педагоги помогают воспитанникам осваивать навыки, которые пригодятся в учебе и в повседневной жизни.

«Арт-терапия — это вид психологической коррекции, который основан на искусстве и творчестве. Этот метод особенно приобретает значение тогда, когда дети встречаются с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала старший воспитатель Инна Лялина.

Каждое занятие помогает ребенку создавать и не бояться ошибок. Воспитанники через арт-терапию изучают окружающий мир.

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