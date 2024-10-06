Квадрокоптеры, противодронное оружие и рации отправят из Ступина в зону СВО

В городском центре патриотического воспитания «Армеец» в Ступино активно трудятся волонтеры. Они готовят к отправке очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО.

В сборе гуманитарной помощи, которую отправят на передовую, участвовали сотрудники администрации, работники предприятий оруга, активисты «Единой России» и неравнодушные жители Ступина. Посылки отправят в зону специальной военной операции, в Луганскую народную республику, точное место назначения — Сватовский участок фронта.

«Есть и коптеры, и противодронное оружие, а рации — это то что сейчас необходимо нашим воинам на передовой, то, на что есть запрос», — сказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Глава городского округа поблагодарил всех за посильную помощь. Кроме спецтехники на фронт отправят предметы первой необходимости, медикаменты, средства личной гигиены, рулоны утеплителя, портативные печи и газовые горелки. Все это поможет бойцам обустроить полевой быт с наступлением холодов.

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