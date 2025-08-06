Кутузовский корпус школы № 19 реконструируют в Химках к 1 сентября 2028 года

Корпус образовательного учреждения возведут в деревне Брехово городского округа Химки. Работы проведут по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт социальных объектов».

Реконструировать здание начнут в 2026 году. Все работы планируют закончить к 1 сентября 2028 года.

«При поддержке правительства Московской области построим новую школу на 975 мест. После ее открытия старое здание демонтируем», — сообщила в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова.

В Кутузовском корпусе школы № 19 учатся более 700 юных жителей Химок. Реконструкция позволит не только увеличить проектную мощность, но и сделать образовательный процесс более комфортным и современным.

Помимо этого, сейчас в Химках проводят капитальный ремонт в детском саду «Радуга» лицея № 12 на Юбилейном проспекте и воспитательно-образовательного комплекса в Новогорске. Строители работают и в дошкольном отделении лицея № 7 на улице Ватутина, в школе № 8 имени Владимира Матвеева на улице Маяковского, в отдельном корпусе гимназии № 23 на улице Чапаева, а также в школе «Наследие» на Ленинском проспекте.