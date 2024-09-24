Кусты кизильника высадили на территории лицея № 2 в Павловском Посаде

Юные натуралисты лицея № 2 имени В. В. Тихонова в Павловском Посаде присоединились к акции «Юннатовская страна». Они высадили кусты базилика блестящего на территории образовательного учреждения.

Акция «Юннатская страна» проходит по всей России в трех форматах: «Проращивай», «Озеленяй» и «Сохраняй». Активисты из лицея № 2 в Павловском Посаде озеленили территорию с помощью кустарников базилика.

Каждый желающий может присоединиться к акции до 31 октября по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».