Кусты кизильника высадили на территории лицея № 2 в Павловском Посаде
Юные натуралисты лицея № 2 имени В. В. Тихонова в Павловском Посаде присоединились к акции «Юннатовская страна». Они высадили кусты базилика блестящего на территории образовательного учреждения.
Акция «Юннатская страна» проходит по всей России в трех форматах: «Проращивай», «Озеленяй» и «Сохраняй». Активисты из лицея № 2 в Павловском Посаде озеленили территорию с помощью кустарников базилика.
Каждый желающий может присоединиться к акции до 31 октября по ссылке.
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