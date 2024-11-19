Курсы церковнославянского языка запустили в Чехове

Новый образовательный проект по обучению церковнославянскому языку запустили в Чехове. Он реализуется совместно с благочинием Подольской епархии Русской православной церкви при поддержке местного отделения Союза женщин России.

Преподавателем стала Нина Жильцова — основательница онлайн-школы древнерусской и церковнославянской каллиграфии «Горлица».

«Церковнославянский язык — объединяющий язык славян. Его ценность — не только в красоте служб, но он несет историческую ценность, потому что рукописи, которые вы сейчас перед собой видите, написаны на старославянском. Если человек знает церковнославянский — он может прочитать старославянский», — рассказала Нина Жильцова.

Срок обучения — один месяц. Ученики освоят чтение, изучат рукописи XIV–XVII веков, историю письменности и узнают, как звучала Псалтирь. Курс состоит из 17 онлайн-уроков с поддержкой преподавателя.