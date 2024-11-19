Курсы церковнославянского языка запустили в Чехове
Новый образовательный проект по обучению церковнославянскому языку запустили в Чехове. Он реализуется совместно с благочинием Подольской епархии Русской православной церкви при поддержке местного отделения Союза женщин России.
Преподавателем стала Нина Жильцова — основательница онлайн-школы древнерусской и церковнославянской каллиграфии «Горлица».
«Церковнославянский язык — объединяющий язык славян. Его ценность — не только в красоте служб, но он несет историческую ценность, потому что рукописи, которые вы сейчас перед собой видите, написаны на старославянском. Если человек знает церковнославянский — он может прочитать старославянский», — рассказала Нина Жильцова.
Срок обучения — один месяц. Ученики освоят чтение, изучат рукописи XIV–XVII веков, историю письменности и узнают, как звучала Псалтирь. Курс состоит из 17 онлайн-уроков с поддержкой преподавателя.
История церковнославянского языка начинается в 863 году, когда святые равноапостольные Кирилл и Мефодий перевели с греческого необходимые в христианской церкви книги: Евангелие, Апостол, Псалтирь, а также литургические тексты.
«Церковнославянский язык — это тот язык, на котором разговаривали наши предки. Этот древний язык имеет особое значение для Русской православной церкви, потому что он является современным богослужебным языком Церкви и способен передавать тончайшие оттенки духовных понятий и переживаний», — сказал иерей, заместитель благочинного Чеховского церковного округа Дионисий Пугачев.
Язык насыщен поэтическими образами.
«Узнать его глубину мне захотелось, сделать его вторым своим родным языком. Если для современного мира у меня — обычный современный русский язык, то мне хочется сделать для своей духовной жизни своим родным — церковнославянский», — поделилась участница онлайн-курса Марина.
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