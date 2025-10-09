Курсы повышения квалификации для сотрудников администрации прошли в Красногорске
В Московском областном филиале РАНХиГС в Красногорске подвели итоги программы повышения квалификации «Местное самоуправление в системе публичной власти». Слушателями стали сотрудники администраций, старосты поселений и активные жители.
Первый заместитель главы Красногорска Наталья Тимошина отметила важность постоянного образования для представителей власти. По ее словам, получение сертификатов и удостоверений — лишь этап, главное — не останавливаться в обучении и следовать принципу губернатора: «Перемены всегда к лучшему».
Заместитель директора Московского областного филиала РАНХиГС, руководитель Центра дополнительного образования Владимир Ким добавил, что, несмотря на занятость сотрудников администраций, курс прошел в насыщенном формате.
Интенсив охватывал широкий круг тем — экономика, земельные отношения, ЖКХ, предпринимательство — что позволило участникам получить комплексные знания, необходимые для работы на местном уровне.
По итогам обучения заинтересованные слушатели из Дмитрова, Ступина и Истры уже планируют присоединиться к следующим циклам программы.