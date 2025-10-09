Курсы повышения квалификации для сотрудников администрации прошли в Красногорске

В Московском областном филиале РАНХиГС в Красногорске подвели итоги программы повышения квалификации «Местное самоуправление в системе публичной власти». Слушателями стали сотрудники администраций, старосты поселений и активные жители.

Первый заместитель главы Красногорска Наталья Тимошина отметила важность постоянного образования для представителей власти. По ее словам, получение сертификатов и удостоверений — лишь этап, главное — не останавливаться в обучении и следовать принципу губернатора: «Перемены всегда к лучшему».

Заместитель директора Московского областного филиала РАНХиГС, руководитель Центра дополнительного образования Владимир Ким добавил, что, несмотря на занятость сотрудников администраций, курс прошел в насыщенном формате.