Курсы поваров для школьников открыли в Лыткарине

Политехнический колледж «Лыткарино» открывает двери для юных кулинаров, предлагая бесплатные курсы по специальности «повар». Образовательная программа доступна для школьников, начиная с восьмого класса.

Преподаватель специальных дисциплин Ирина Костикова отметила, что в настоящее время на курсах уже обучается группа из пяти школьников. Начальный этап обучения посвящен знакомству с тонкостями кухонного мира: от изучения различных видов кухонного инвентаря до освоения базовых принципов микробиологии, санитарии и гигиены, необходимых для работы с пищевыми продуктами.

«Особое внимание уделяется правилам техники безопасности. Для лучшего усвоения теоретического материала, учащиеся просматривают специализированные фильмы и обучающие видео. По мере продвижения в программе, школьников ждет еще больше практики и интересных задач. Они научатся готовить широкий спектр блюд: от горячих и холодных закусок до десертов», — сообщили в колледже.

Помимо кулинарных навыков, программа включает обучение правильной организации рабочего места и выбору необходимого кухонного оборудования. Полный курс обучения рассчитан на десять месяцев и завершается в конце мая квалификационным экзаменом. Успешно сдавшие экзамен выпускники получат свидетельство повара третьего разряда, которое позволяет работать по профессии сразу после окончания школы. Для поступления на курсы необходимо обратиться в приемную комиссию первого корпуса колледжа, расположенного по адресу: улица Ухтомского, 1.