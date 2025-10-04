Курсы по основам предпринимательства провели для школьников в Дмитрове

В Дмитровской торгово-промышленной палате в четвертый раз прошло обучение для учеников 10 классов по основам предпринимательской деятельности и бизнес‑проектированию. В течение года участники будут осваивать новые знания под руководством известного бизнес‑тренера, основателя подросткового движения «Сфера роста» и конкурса «Я — лидер своей страны», предпринимателя Юлии Гусевой.

Курс «Предпринимательские классы. Все по‑взрослому» задуман для того, чтобы дать возможность школьникам изучить законы построения собственного дела.

«Я слышал от своего друга, который прошел курс обучения в прошлом году, что занятия очень интересные, познавательные, а главное — есть отличная возможность получить полезную информацию! Я планирую открыть свое небольшое дело, надеюсь, у меня все получится, поэтому тоже решил получить знания от известного предпринимателя, которая помогла уже не одному начинающему бизнесмену», — сказал один из слушателей курса Юлии Гусевой.

Участников поприветствовал президент Дмитровской ТПП Александр Терентьев. Он отметил, что полученные знания пригодятся в жизни.

На первом занятии организовали практикум «Стартап‑Гонка», который помог погрузить подростков в основы предпринимательской деятельности через игровой опыт, показать ценность командной работы и развить стратегическое мышление.

Школьники придумали и упаковали бизнес-идею, распределили роли внутри команды и прописали задачи, создали из пластилина физическую модель бренда и подготовили презентацию проекта. После курсов ребята защитят свои бизнес-проекты, а самые успешные объявят о собственных стартапах.

«Уверен, каждый из слушателей курса — потенциальный лидер, способный изменить мир к лучшему. Мы в округе создаем все условия, чтобы юные предприниматели могли расти и развиваться. Верю, что их проекты станут гордостью нашего муниципалитета и всей страны», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.