Курсы по генетическим технологиям в животноводстве стартовали в Подольске

В центре генетических ресурсов сельхозживотных городского округа Подольск начались занятия по молекулярной экпертизе животных. Студентов выбирали на конкурсной основе.

В Национальном центре генетических ресурсов сельскохозяйственных животных стартовали дополнительные профессиональные курсы по программе повышения квалификации «Молекулярно-генетическая экспертиза племенного материала сельскохозяйственных животных».

Студентам расскажут, в каких сферах применяют генетические технологии в животноводстве, какие требования предъявляют к оснащению лабораторий и проведению молекулярной генетической экспертизы сельхозживотных в государствах, которых входят Евразийский экономический союз. Слушатели узнают также о методиках выделения ДНК и проведения контроля качества генотипирования.

Студентов отобрали на конкурсной основе среди научных и научно-педагогических работников, которые ведут научную и педагогическую деятельность по разведению, селекции, генетике и биотехнологии сельскохозяйственных животных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».