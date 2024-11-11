Курсы о торговле на маркетплейсах пройдут в Подмосковье в ноябре

Предпринимателей и самозанятых Московской области приглашают на бесплатный курс по началу продаж на маркетплейсах. Программа организована центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Занятия пройдут очно 13, 14 и 20 ноября в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Эксперты расскажут о продвижении на маркетплейсах, об автоматизации процессов, о методах привлечения покупателей, а также научат анализу потребительского поведения и масштабированию бизнеса. Участники получат теоретическую и практическую базу с разбором индивидуальных кейсов, что поможет глубже понять продвижение своих товаров.

Курс «Ценообразование на маркетплейсах» пройдет 13 ноября. О видах размещения фото и видео контента на маркетплейсах расскажут 14 ноября, а о создании и продвижении собственного бренда — 20 ноября. Для участия необходима предварительная регистрация.