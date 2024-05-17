Курсы для начинающих предпринимателей начались в Балашихе | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 17:55 Курсы для начинающих предпринимателей начались в Балашихе пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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Школа начинающего предпринимателя заработала в Балашихе. На ежегодные курсы пришли более 40 человек от 16 до 18 лет.

Школа работает на базе Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата». В образовательной программе участвуют старшеклассники, студенты, самозанятые и те, кто хочет начать свой бизнес.

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Спикерами выступят бизнесмены, коучи и эксперты различных отраслей. На первой встрече участники познакомились друг с другом, а также прошли тестирование на определение предпринимательских навыков. Программа включает четыре занятия, последнее состоится 24 мая.

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