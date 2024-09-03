Курсанты Военной академии РВСН в Балашихе приняли военную присягу

Более 280 первокурсников Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Балашихе приняли присягу. Они поклялись достойно выполнять воинский долг и мужественно защищать родину.

Гостями торжественной церемонии стали начальник академии — генерал-лейтенант Игорь Афонин, глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, председатель Совета ветеранов академии — генерал-майор Александр Сивачев.

«Поздравляю нашу академию с очередным важным, значимым днем в истории. Академия сегодня — это одно из ведущих военных высших учебных заведений в нашей стране. И мы гордимся, что оно располагается на территории именно нашей Балашихи. Мне приятно, что сегодня в строю первокурсников жители нашего города», — сказал Юров.

Среди первокурсников — участники специальной военной операции, выпускники суворовских и кадетских училищ. Более 30 из них окончили учебные заведения с золотой медалью и получили диплом с отличием.

Напомним, военная академия ведет историю с открытия в 1820 году офицерского отделения Артиллерийского училища в Санкт-Петербурге. С 2015 года она располагается в Балашихе.

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