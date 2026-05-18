Курсанты Центра специальной подготовки Богородского округа приняли присягу

15 мая на главной площади Старой Купавны прошла церемония «Приведения к Присяге» более 300 первокурсников Центра специальной подготовки «Энергия». Присяга 2026 года состоялась под Знаменем Победы и стала важным этапом для будущих специалистов.

На площади собрались первокурсники Центра специальной подготовки «Энергия», их родные и приглашенные гости. В церемонии участвовали представители Министерства образования, силовых структур, областной Думы, духовенства, администрации Богородского округа и Ассоциации ветеранов СВО. Присутствующие наблюдали за торжественным построением и принятием присяги.

Курсанты произнесли клятву верности профессии и долгу перед Родиной. Для многих из них этот день стал первым серьезным шагом в профессиональной подготовке и службе. Особое внимание участников привлекли показательные выступления Отдельной группы специального назначения «Бригада-К», которые продемонстрировали элементы подготовки и слаженности.

Выступление сопровождалось музыкальной композицией, посвященной первому командиру «Бригады-К», погибшему в зоне специальной военной операции. Его память почтили участники и гости церемонии.

После завершения присяги курсанты, представители ведомств и родственники возложили цветы к мемориалу Неизвестного солдата. Отдельно почтили память героя Центра специальной подготовки «Энергия».