Курсанты из Воскресенска приняли участие в чемпионате по оказанию первой помощи

В Мытищах 23 ноября собрались юные спасатели со всей Московской области, а также гости из Калужской области, чтобы продемонстрировать свои навыки в оказании первой помощи. Мероприятие, организованное региональным отделением «ЮНАРМИИ» и Ассоциацией учителей ОБЗР, собрало около 90 команд.

Участникам предстояло пройти шесть испытаний, каждое из которых требовало знаний и умений в критических ситуациях: от сердечно-легочной реанимации и остановки кровотечений до тактической медицины и иммобилизации. Не обошлось и без теоретической части, проверяющей знания основ первой помощи.

Городской округ Воскресенск на соревновании представляли курсанты военно-патриотического центра «Воин».