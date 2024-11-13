Курсанты из Раменского стали призерами всероссийских патриотических сборов

Воспитанники военно-патриотического клуба «Высота» из Раменского выступили на соревнованиях, которые прошли во Владимирской области. Они стали бронзовыми призерами всероссийских состязаний.

Сборы прошли в деревне Дорониха. Участниками стали 110 человек из Карелии, Твери, Тамбовской области, Москвы, Раменского округа и Коврова.

Все они прошли строевую подготовку, продемонстрировали умения в стрельбе из пневматической винтовки и пистолета, метании гранаты, ножей и малой саперной лопаты. Они изучали основы медицины, Устава Вооруженных сил РФ.

Таким образом, участники сборов подготовились к военно-патриотическому турниру памяти Героя России Ивана Шелохвостова. На старт марш-броска вышло 10 команд.

Победителями стали школьники из Твери, второе место заняла команда из Коврова, третье — курсанты из Раменского.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».