Курсанты из Богородского округа собрали медикаменты для военнослужащих СВО

Бинты и лекарства подготовили курсанты подразделения Центра специальной подготовки «Энергия» в городе Старая Купавна Богородского округа. Вся гуманитарная помощь отправится бойцам СВО на фронт.

В рамках благотворительной акции «Добрая аптечка» курсанты центра «Энергия» передали гуманитарный медицинский груз для военнослужащих специальной военной операции. Они собрали посылки с обезболивающими и противопростудными средствами, бинтами, спреями при боли и воспалении в горле.

«Помощь собрана нашими волонтерами и родителями курсантов. Это необходимые препараты, в которых нуждаются наши военнослужащие и жители, проживающие на освобожденных территориях», — рассказал заведующий структурного подразделения Центра специальной подготовки «Энергия» Андрей Хмелевский.

Акция продолжается. Все желающие могут принять в ней участие.