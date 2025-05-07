Курсанты и офицеры из Химок примут участие в параде Победы

В столице пройдет парад Победы, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны. В торжественном марше примут участие химчане.

Среди многочисленных участников парада будут представители Академии гражданской защиты МЧС России из Химок. В парадный расчет вошли курсанты, офицеры и заместители командира из числа руководящего состава академии. Возглавит колонну начальник учебного заведения, генерал-лейтенант Виктор Панченков.

Подготовка к мероприятию шла на протяжении нескольких месяцев: будущие участники проходили серьезный отбор, многочасовые репетиции и интенсивные тренировки, в том числе занятия по строевой подготовке пять раз в неделю.

Академия гражданской защиты МЧС остается единственным военным учебным заведением в структуре ведомства, чьи курсанты ежегодно маршируют по Красной площади с 2002 года.