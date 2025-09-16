Курсанты Академии МЧС приняли присягу в Химках

В Химках состоялась торжественная церемония приведения к присяге курсантов Академии гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России. В этом году ее принесли 140 курсантов.

Мероприятие посетили заместители руководителя Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Анатолий Супруновский и Вячеслав Бутко, руководители подразделений центрального аппарата, а также почетные гости.

«Сегодня вы сделали осознанный и смелый выбор стать частью большой и дружной команды МЧС России. Ваша учеба в Академии с 35-летней историей — это не просто лекции и учения, это школа мужества, где из вас готовят настоящих профессионалов, тех, кому люди будут доверять в самую трудную минуту. Ваша миссия — спасать и защищать требует невероятной силы духа, знаний и самоотдачи», — подчеркнул заместитель руководителя Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Анатолий Супруновский.

Также в Академии планируют обучаться 200 студентов гуманитарного и инженерного направления. Восемьдесят воспитанников Кадетского пожарно-спасательного корпуса, действующего при Академии с 2011 года, тоже приняли торжественные обязательства.

Участники церемонии смогли увидеть выступление рот почетного караула и барабанщиков. Приемы рукопашного боя продемонстрировали спортсмены центра смешанных и служебно-прикладных единоборств Академии. Также на плацу учащиеся развернули огромный российский триколор, площадь которого составила свыше двух тысяч квадратных метров. Мероприятие завершилось торжественным маршем курсантов и офицеров Академии.

Академию гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России, которая находится в микрорайоне Новогорск города Химки, открыли в 1992 году. Больше 75 тысяч специалистов высокого уровня в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций вышли из ее стен за 33 года работы.