Курсант Михайловской академии из Можайска рассказал об условиях поступления в вуз

Илья из Можайска был членом «Юнармии», а затем поступил Михаловскую военную артиллерийскую академию. Он рассказал школьникам о желании стать офицером и условиях поступления в вуз.

Илья рассказал юнармейцам о перспективах стать военным. Ребята задали вопросы о требованиях к абитуриентам, экзаменах и процедуре профильного отбора. Для многих из них стал хорошей новостью тот факт, что активное участие в движении более года дает дополнительные баллы. Ребят заинтересовала перспектива дальнейшего роста.

Отметим, такие встречи с будущими офицерами играют важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения и помогают ребятам сделать осознанный выбор профессии.