Курс вождения для бойцов СВО с инвалидностью начался в «Ясенках»

Очередной курс по подготовке водителей категории «B» начался в реабилитационном центре «Ясенки». Его пройдут подопечные центра с инвалидностью.

Автошкола на базе центра проводит занятия для группы из восьми участников спецоперации, рассказали в региональном Минсоцразвития. Завершившие курс бойцы смогут трудоустроиться инструкторами.

По завершении обучения и успешного освоения программы участникам выдадут свидетельства о профессии водителя категории «В».

В министерстве добавили, что обучение для бойцов СВО с инвалидностью способствует из социальной интеграции и помогает им получить новую специальность для трудоустройства.

Подать заявку на реабилитацию в «Ясенках» можно по ссылке. При этом нужно приложить справку о полученном ранении.