Курс старинной лаковой миниатюры открылся в подмосковной Дубне

В Дубне открыли курс по уникальному художественному ремеслу. Теперь каждый может освоить технику старинной лаковой миниатюры.

В Доме культуры «Октябрь» начала работать студия, где учат создавать работы в традициях Федоскино, Холуя, Палеха и Мстеры. Ученики — взрослые люди, которые уже состоялись в своих профессиях. Они приходят сюда, чтобы отвлечься от рутины и попробовать силы в творчестве. Многие занимаются не первый год и даже готовят персональные выставки.

Руководитель студии Елена Семенова долго изучала это искусство. Две ее дипломные работы были посвящены лаковой живописи. На их основе она создала учебный проект.



«Мой проект стал лауреатом конкурса молодых дизайнеров в номинации „Инновационный проект декоративно-прикладного искусства“», — рассказала Елена Семенова.

Создание лаковой миниатюры — это долгий процесс. Сначала ученицы рисовали на шкатулках из папье-маше. Теперь они перешли к работе на пластинах-панно. Они копируют произведения известных мастеров, слой за слоем нанося масло и лак. Так изображение становится объемным и реалистичным.

Итогом курса станет участие студии во всероссийском фестивале-конкурсе народного творчества «Гавриловские гуляния».