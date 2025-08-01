Курс по технологичному предпринимательству завершился в Подмосковье

Курс по методам повышения предпринимательской квалификации завершился в особой экономической зоне «Дубна». В нем приняли участие 30 человек.

Курс «Технологическое предпринимательство» прошел при организации управляющей компании и агентства инвестиционного развития. Программа была рассчитана на руководителей и специалистов компаний-резидентов ОЭЗ и других предприятий Дубны. Она направлена на повышение компетенций, которые необходимы для эффективной работы.

Как рассказали в областном Мининвесте, участники слушали лекции в течение трех недель. Они охватывали разные темы: от нормативно-правовых аспектов технологического предпринимательства до методик повышения капитализации компаний.

Статус технологического предприятия с включением в реестр МТК Минэкономразвития России необходим для конкурентного преимущества при конкурсах на получение мер господдержки.

«Такие мероприятия помогают участникам не только расширить собственные знания и навыки, но и формируют основу для успешного внедрения новых технологий, создания еще большего числа малых технологических компаний», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

По завершении курса предприниматели защитили свои заявки на получение статуса технологической компании. Успешно обосновали их 15 человек.