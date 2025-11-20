Курс по правилам дорожной безопасности провели для студентов в Солнечногорске

Для обучающихся структурного подразделения № 1 колледжа «Подмосковье» 18 ноября организовали тематическое занятие, посвященное культуре поведения на дороге. Участникам привели в пример реальные ситуации дорожно-транспортных происшествий, пояснив, как нарушение базовых требований безопасности приводит к трагедиям.

Лекцию провели инспектор по пропаганде дорожного движения Владислав Лухтура и спасатель поисково-спасательного поста Сергей Земляков. Специалисты подробно разобрали ключевые причины аварий: превышение скорости, обгон в недопустимых местах и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Студентам напомнили о необходимости пользоваться ремнями безопасности, применять детские удерживающие устройства и носить световозвращающие элементы.

«Целью данного мероприятия было познакомить будущих водителей с дорожно-транспортной дисциплиной, рассказать об ответственности, которую они несут за рулем. Слушателей призвали быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения», — отметил первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

В ходе встречи студентам также показали тематические видеоматериалы и подробно ответили на их вопросы.

«Скоро учащиеся станут водителями, важно привить им основы безопасного управления. Такие встречи мы проводим регулярно во избежание несчастных случаев на дорогах. В колледже „Подмосковье“ это уже не первая беседа, нас часто приглашают», — подчеркнул спасатель старшей смены поисково-спасательного поста пожрано-спасательной части № 267 «Мособлпожспаса» Сергей Земляков.

Подобные информационные мероприятия продолжают проводить в образовательных учреждениях всего округа.