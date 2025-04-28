Курс по оказанию первой помощи для волонтеров прошел в Балашихе

В рамках партийного проекта «Сестринское дело» в Балашихе состоялся обучающий курс по оказанию первой помощи для волонтеров городского округа. Инициатива направлена на повышение социальной ответственности и готовности граждан действовать в чрезвычайных ситуациях.

Практическое занятие провел Юрий Павлов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации. В мероприятии также участвовала Наталья Алимова, главный врач Балашихинской больницы и региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее».

«Проекты такого рода способствуют развитию навыков и осознанию важности своевременного реагирования при экстренных ситуациях», — отметила Наталья Алимова.

В ходе обучения участники освоили методы оказания помощи человеку без сознания, научились правильно оценивать состояние пострадавших и действовать в кризисных ситуациях. Волонтеры получили возможность задать вопросы специалистам и получить ценные рекомендации от опытных врачей.

Данный курс стал важным шагом в подготовке активистов к эффективной помощи в реальных условиях, что повышает безопасность и поддержку в обществе.