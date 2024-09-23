Курс по лесному делу провели для школьников из воскресенского села Ашитково

Виноградовский филиал «Мособллес» готовит школьников Воскресенска к областному слету лесничеств. Для ребят из лесничества «Берендеи» села Ашитково провели практические занятия по лесному делу.

Ученики школы «Траектория успеха» из воскресенского села Ашитково примут участие в областном слете лесничеств. Уже сейчас ребята активно готовятся к мероприятию. Сотрудники Виноградовского филиала «Мособллес» организовали для школьников обучение лесному делу.

На занятиях подростки закрепили теоретические знания, применив их на практике. Под руководством лесничих школьники научились различать породы деревьев, познакомились с разными видами насекомых, грызунов, а также грибковых заболеваний, которые могут нанести им вред. На уроках дети освоили способы борьбы с вредителями и болезнями деревьев.

«Занятие получилось очень информативным для школьников, поскольку им удалось не только закрепить ранее полученные навыки на практике, но и усвоить новый материал, тем самым приобрести знания, которые помогут им в процессе участия в областном слете школьных лесничеств», — рассказал старший участковый лесничий Виноградовского филиала «Мособллес» Николай Гордеев.

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