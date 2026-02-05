Курс по искусству лаковой миниатюры запустили в Дубне

Ученики изостудии «Этюд» теперь смогут прикоснуться к наследию сел Федоскино, Холуй, а также Палеха и Мстеры. В ДК «Октябрь» начался новый курс, где обучают традиционным промыслам — искусству лаковой миниатюры.

Курс работает по программе Елены Семеновой «Создание авторской студии по лаковой миниатюрной живописи в стиле Федоскино», который получил высокую оценку на Всероссийском форуме молодых дизайнеров в Белгородском государственном институте искусства и культуры.

Сначала ученики рисовали на заготовках — шкатулках из папье-маше. Сейчас же приступили к работам на пластинах — панно. Слой за слоем они наносят масло и лак.

«Наша страна всегда отличалась высоким духовным уровнем, сейчас действует президентская программа — помощь фабрикам, которые занимаются национальными русскими традициями. И мы хотим вот эту нить не прерывать, быть связанными с нашими предками, с нашими традициями русскими», — рассказала руководитель изостудии «Этюд» Елена Семенова.

Итогом курса станет участие изостудии во всероссийском фестивале-конкурсе народного творчества «Гавриловские гуляния», а также выставка работ на базе дома культуры.