Курс по искусству фотографии провели для самозанятых в Подмосковье

Специальный курс для самозанятых «Искусство фотографии» завершился в Подмосковье. Участниками проекта, организованного региональным центром «Мой бизнес», стали 40 человек.

В Мининвесте Подмосковья рассказали, что курс провели в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В роли преподавателей выступили фотограф Сергей Андреев и fashion-эксперт Антон Копылов.

Мастер-класс поможет самозанятым самостоятельно делать фотографии для соцсетей. На обучении уделили внимание составлению портфолио и предметной съемке. Под руководством наставников участники сделали фотографии своих товаров.

Слушатели курса отметили высокую информативность и большой объем практических знаний, полученных на курсе.

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