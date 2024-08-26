Курс по искусству фотографии провели для самозанятых в Подмосковье
Специальный курс для самозанятых «Искусство фотографии» завершился в Подмосковье. Участниками проекта, организованного региональным центром «Мой бизнес», стали 40 человек.
В Мининвесте Подмосковья рассказали, что курс провели в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В роли преподавателей выступили фотограф Сергей Андреев и fashion-эксперт Антон Копылов.
Мастер-класс поможет самозанятым самостоятельно делать фотографии для соцсетей. На обучении уделили внимание составлению портфолио и предметной съемке. Под руководством наставников участники сделали фотографии своих товаров.
Слушатели курса отметили высокую информативность и большой объем практических знаний, полученных на курсе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».