Курс по 3D-моделированию для школьников организовали в Коломне

Коломенское предприятие АО «НПК „КБМ“, входящее в холдинг „Высокоточные комплексы“, совместно с Балтийским государственным техническим университетом „Военмех“ имени Устинова организовали для школьников из Коломны образовательный курс по работе в системе автоматизированного проектирования. На протяжении более десяти лет КБМ реализует профориентационный проект „Инженерное черчение“.

В рамках этой программы учащиеся одиннадцатых классов получают базовые знания по черчению и основам работы в САПР. На этот раз только лучшие выпускники курса получили возможность пройти углубленное обучение под руководством преподавателей из Санкт-Петербурга.

В ходе интенсивного курса школьники освоили создание 3D-моделей изделий и научились работать с аддитивным принтером, который позволяет распечатывать созданные модели. Учебный процесс проходил на базе лицея № 4, который предоставил помещение и оборудование для занятий. Лицей уже давно сотрудничает с КБМ, поддерживая образовательные инициативы предприятия.

Как рассказал руководитель группы преподавателей, доцент кафедры У-4 «Энергетические устройства автоматических систем» БГТУ Зайнодин Нурмагомедович Расулов, проект носит название «Реализация инновационных технологий» и был запущен в 2019 году. Первоначально он стартовал в горных селах Республики Дагестан благодаря гранту, выигранному на международном форуме «Байкал». Позже проект расширился, охватив занятия на базе БГТУ «Военмех», а также на промышленных предприятиях. До Коломны курсы уже прошли в Дубне совместно с АО ГосМКБ «Радуга» имени Березняка.

Школьники отметили, что обучение было не только полезным, но и увлекательным. Они высоко оценили профессионализм преподавателей и выразили уверенность, что полученные навыки помогут им при поступлении в технические вузы. Многие участники планируют поступать по целевому набору от КБМ. Умение работать в САПР станет для них значительным преимуществом в учебе.

По завершении курса участники получили сертификаты, которые дают дополнительные семь баллов при поступлении в БГТУ «Военмех». Кроме того, проект включен в перечень всероссийских мероприятий Министерства просвещения РФ, что позволяет использовать сертификаты для получения дополнительных баллов и при поступлении в другие вузы страны.