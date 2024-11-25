Курс по повышению квалификации провели врачам кожного диспансера Подмосковья

Сотрудники подмосковного клинического кожно-венерологического диспансера прошли обучение по профилактике внутрибольничных инфекций на базе МОНИКИ имени Владимирского. Они узнали больше о важности контроля за назначением антибиотиков и качественной дезинфекции.

Как отметили в подмосковном Минздраве, обитающие в больницах бактерии часто взаимодействуют с антибиотиками и приобретают к ним высокую устойчивость, поэтому важно тщательно контролировать присутствующие в медучреждениях микроорганизмы.

В рамках обучения сотрудники кожно-венерологического диспансера узнали больше об антимикробной терапии и профилактике.

Как отметил заместитель главного врача учреждения, дерматовенеролог Елена Авербух, полученные знания активно внедряют. Они касаются тщательного контроля за назначением антибиотиков, соблюдение протоколов дезинфекции и многое другое.

«Все это направлено на повышение качества оказываемой медицинской помощи и обеспечение безопасности наших пациентов», — уточнил врач.

Только совместные действия врачей и пациентов может сохранить эффективность антимикробных препаратов, отметили в ведомстве.